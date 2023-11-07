Раскрыта причина задержания замглавы МВД Дагестана

Замглавы МВД Дагестана Исмаилов подозревается в получении взятки

Начало событий в новости Замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилов задержан сотрудниками полиции

Сотрудники правоохранительных органов подозревают замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

По его словам, задержание полицейского провели сотрудники ФСБ. Также в рамках уголовного дела проводятся следственные действия.

Силовики обыскивают служебный кабинет Исмаилова и его дом. Он занимает пост замминистра МВД с декабря 2019 года.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Полиция задержала 201 человека после беспорядков.