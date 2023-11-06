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05:02, 6 ноября 2023Силовые структуры

В полиции назвали число задержанных после беспорядков в аэропорту Махачкалы

МВД сообщило о задержании 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы, такое число назвали в МВД России.

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», — отмечается в сообщении.

Также сотрудники правоохранительных органов установили 204 транспортных средства, на которых передвигались участники беспорядков.

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За неповиновение законному распоряжению полицейских к ответственности привлечено 82 нарушителя, 107 граждан получили наказание за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ, 17 человек обвиняются в нарушении установленного порядка организации и проведения митинга.

В административном порядке задержано 70 участников погромов в аэропорту, 38 из них были арестованы на десять суток. 11 россиян задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, где указаны основания для задержания подозреваемых.

«Все, без исключения, участники массовых беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — подчеркнули в МВД.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Государственный секретарь Дагестана и депутат Госдумы Хизри Абакаров сообщил, что сумма ущерба от беспорядков составила 285 миллионов рублей. Глава республики Сергей Меликов пообещал, что виновные получат по заслугам.

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      Марина Совина
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