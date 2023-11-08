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14:53, 8 ноября 2023Силовые структуры

Замглавы МВД Дагестана отверг обвинения по делу о взятке и превышении полномочий

Замглавы МВД Дагестана Исмаилов не признал вину во взятке, превышении полномочий

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Заместитель главы МВД Республики Дагестан Руфат Исмаилов не признал вину во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

В суде Исмаилов заявил, что понимает суть обвинения, но не согласен с ним.

Ранее 8 ноября из материалов следствия, поступивших в суд, стало известно, что замглавы ведомства инкриминируют два эпизода получения взяток и превышение полномочий с применением насилия. Следствие просит арестовать Исмаилова до 2 января 2024 года.

7 ноября сотрудники ФСБ задержали Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова по подозрению в коррупции. У них в кабинетах и по месту жительства были проведены обыски. После этого полицейских этапировали из Махачкалы в Москву на допрос к следователю.

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      Илона Палей
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