Подозреваемого в коррупции замглавы МВД Дагестана попросили арестовать

СКР потребовал арестовать замглавы МВД Дагестана Исмаилова по делу о взятке

Следственный комитет России (СКР) ходатайствует об аресте заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Туда поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2024 года. Аналогичная просьба имеется в отношении второго фигуранта дела Далгата Абдулгапурова — заместителя начальника СУ МВД Дагестана.

7 ноября сотрудники ФСБ задержали обоих по подозрению в коррупции. У них в кабинетах и по месту жительства были проведены обыски. После этого полицейских этапировали из Махачкалы в Москву на допрос к следователю.

Уголовное дело о получении особо крупной взятки было возбуждено СКР по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.

Исмаилов занимает пост замминистра МВД и начальника СУ с декабря 2019 года.