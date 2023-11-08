Замглавы МВД Дагестана предъявлены обвинения по двум статьям

СКР обвинил замглавы МВД Дагестана Исмаилова во взятках и превышении полномочий

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения заместителю министра внутренних дел по Республике Дагестан — начальнику следственного управления (СУ) Руфату Исмаилову. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Из материалов следствия, поступивших в суд, следует, что замглавы ведомства инкриминируют два эпизода получения взяток и превышение полномочий с применением насилия.

Следствие ходатайствует об аресте Исмаилова и Далгата Абдулгапурова — заместителя начальника СУ МВД Дагестана — до 2 января 2024 года.

7 ноября сотрудники ФСБ задержали обоих по подозрению в коррупции. У них в кабинетах и по месту жительства были проведены обыски. После этого полицейских этапировали из Махачкалы в Москву на допрос к следователю.

Уголовное дело о получении особо крупной взятки было возбуждено СКР по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.

Исмаилов занимает пост замминистра МВД и начальника СУ с декабря 2019 года.