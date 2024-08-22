В судмедэкспертизе Минздрава российского региона прошли обыски

В Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Дагестана прошли обыски

В Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Дагестан прошли обыски. Об этом сообщает «Черновик» в своем Telegram-канале.

По данным канала, обыски прошли 21 августа, их провело региональное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В результате была изъята документация.

30 мая в Москве Басманный суд арестовал восемь земельных участков и другое имущество бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова.

По данным следствия, Исмаилов и его заместитель Далгат Абдулгапуров получили взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей. В частности, экс-замглавы МВД Дагестана за 300 тысяч рублей «заволокитил» материал проверки по незаконному строительству многоквартирного дома. Также бывшие полицейские незаконно преследовали бизнесмена, требуя от него 100 миллионов рублей, переданные на покупку оборудования для майнинга.