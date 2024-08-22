Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:25, 22 августа 2024Силовые структуры

В судмедэкспертизе Минздрава российского региона прошли обыски

В Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Дагестана прошли обыски
Начало событий в новости В деле бывшего замглавы МВД российского региона появился новый фигурант

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Дагестан прошли обыски. Об этом сообщает «Черновик» в своем Telegram-канале.

По данным канала, обыски прошли 21 августа, их провело региональное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В результате была изъята документация.

30 мая в Москве Басманный суд арестовал восемь земельных участков и другое имущество бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова.

По данным следствия, Исмаилов и его заместитель Далгат Абдулгапуров получили взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей. В частности, экс-замглавы МВД Дагестана за 300 тысяч рублей «заволокитил» материал проверки по незаконному строительству многоквартирного дома. Также бывшие полицейские незаконно преследовали бизнесмена, требуя от него 100 миллионов рублей, переданные на покупку оборудования для майнинга.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме без чистой воды и еды. Что пережили люди в зоне боев?

      Россиян предупредили о развитии серьезных заболеваний из-за БАДов

      Предпочтения клиентов интернет-магазинов изменились

      Россиянам дали рекомендации по уходу за дорогой обувью

      Диетолог опровергла мифы о гречке

      Опровергнут «заговор» темной материи

      В WhatsApp появится новая функция

      Более 100 российских школ решили перевести на дистанционный формат

      Ущерб аграриев Белгородской области от обстрелов ВСУ подсчитали

      В африканской стране рассказали об ожидании инвестиций из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше