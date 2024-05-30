Басманный суд арестовал активы бывшего замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Басманный районный суд наложил арест на восемь земельных участков и другое имущество бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, участки, здания, помещения и машины были оформлены на подставных лиц. Судья удовлетворила ходатайство следствия и продлила срок ареста на имущество до 2 августа.

Против экс-заместителя министра внутренних дел по республике, начальника следственного управления Исмаилова возбуждено три уголовных дела. 7 ноября 2023 года сотрудники ФСБ задержали Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова по подозрению в коррупции. У них в кабинетах и по месту жительства были проведены обыски. После этого полицейских этапировали из Махачкалы в Москву на допрос к следователю.

По данным Следственного комитета России, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей. В частности, экс-замглавы МВД Дагестана за 300 тысяч рублей «заволокитил» материал проверки по незаконному строительству многоквартирного дома. Также бывшие полицейские незаконно преследовали бизнесмена, требуя от него 100 миллионов рублей, переданные на покупку оборудования для майнинга.