Путин пообещал не сокращать траты на модернизацию ЖКХ

Путин: на развитие ЖКХ в 2024 году предусмотрено 12 миллиардов рублей

Нет оснований полагать, что в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) будут сокращения. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с предпринимателями в Хабаровске, передает РИА Новости.

Он добавил, что в 2024 году на модернизацию сферы ЖКХ будет выделено 12 миллиардов рублей. По словам Путина, для российского бюджета это «небольшие деньги». На сферу ЖКХ, по его словам, «выделили бы и больше», однако неизвестно, «готов ли сам строительный комплекс к таким масштабным работам».

В 2025 и 2026 годах на развитие сферы ЖКХ выделят 150 миллиардов. Путин также упомянул об инфраструктурных кредитах «У нас нет оснований полагать, что мы будем здесь что-то сокращать», — заключил он.

Ранее российский президент заявил, что в 2023 году в систему ЖКХ было направлено 337 миллиардов рублей.