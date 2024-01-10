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18:11, 10 января 2024Среда обитания

Путин назвал объем трат на ЖКХ в России

Путин: в систему ЖКХ в 2023 году направили 337 миллиардов рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2023 году в систему жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) было направлено 337 миллиардов рублей. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с жителями Анадыря на Чукотке, передает РИА Новости.

«В прошлом году в систему ЖКХ из разных источников мы истратили и направили 337 миллиардов рублей», — заявил президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть систем ЖКХ в России остается в ветхом состоянии. Он отметил, что связанные с отключениями тепла и света проблемы в стране с самого начала решались оперативно, а все экстренные, муниципальные, районные и региональные службы работали в круглосуточном режиме.

Ранее жители подмосковного Подольска остались без отопления из-за аварии на котельной. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, для стабилизации ситуации в сфере ЖКХ в Подмосковье необходимы миллиардные инвестиции.

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      Мария Черкасова
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