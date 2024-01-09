Губернатор Подмосковья заявил о необходимости миллиардных вливаний в сферу ЖКХ

Губернатор Воробьев: на восстановление ЖКХ в Климовске нужны миллиарды рублей

Для стабилизации ситуации в микрорайоне Климовск Подольска необходимы миллиардные инвестиции. Об этом в эфире «России 24» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, после ЧП необходимо «все довести до ума», для стабилизации ситуации потребуются миллиарды рублей вливаний. Воробьев добавил, что в настоящее время к теплу подключены 122 из 173 оказавшихся ранее без подачи тепла домов.

Авария в котельной Климовска произошла 4 января. Сообщалось, что из-за ЧП отопление прекратило поступать в 176 домов. В микрорайоне был введен режим ЧС локального характера. По словам главы Подольска Григория Артамонова, отопительная система замерзла из-за низких температур, из-за чего при запусках аварийными бригадами на магистральной линии и в системах отопления домов начали появляться новые прорывы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что котельная, на которой произошла авария, перейдет в распоряжение муниципалитета.