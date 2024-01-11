Россиян предупредили о наказании за хранение вещей в подъезде

Эксперт Костянов: за хранение вещей в подъезде грозит штраф до 50 тыс. рублей

За хранение личных вещей на лестничной площадке владельцам квартир грозит штраф. О возможном наказании россиян предупредил заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов, передает «Москва 24».

По словам эксперта, привычка складировать вещи в подъезде нарушает требования противопожарной безопасности. Вещи могут помешать эвакуироваться в экстренной ситуации, например, при пожаре или прорыве трубы с кипятком.

«Складирование вещей на лестничной площадке рассматривается как нарушение требований пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей», — рассказал Костянов. Еще более серьезное наказание предусмотрено, если нарушение требований пожарной безопасности привело к пожару, повреждению чужого имущества и причинению вреда здоровью. В этом случае нарушителю придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за курение на балконе. Эксперты пояснили, что закон не запрещает курить в пределах собственного жилья и на личной балконной площадке — просто так наказать за это не могут. Однако если курильщик разбрасывает окурки и пепел, то его могут прилечь к ответственности. Если курение на балконе стало причиной возгорания и поставило под угрозу жизни людей и сохранность их имущества — нарушителю грозит уголовное наказание, рассказали юристы.