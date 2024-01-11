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17:01, 11 января 2024Путешествия

Россиянам стали доступны прямые рейсы в новые курортные страны

АТОР: россиянам в 2023 году стали доступны 40 стран с прямыми рейсами

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2023 году российским путешественникам стали доступны прямые перелеты в новые курортные страны. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что годом ранее прямые рейсы были доступны в 32 страны, а теперь список пополнился до 40. В него в том числе входят Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, КНДР, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Сейшельские острова, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Эфиопия.

«Однако нужно принимать во внимание, что такие страны как Афганистан, Ирак, КНДР и Сирия в принципе рано рассматривать как туристические направления», — указали эксперты.

Ранее российский посол в Маниле Марат Павлов заявил, что прямое авиасообщение между РФ и Филиппинами откроется в том случае, если будут получены гарантии безопасности воздушных судов и перевозчиков. Он отметил, что российская дипмиссия активно продвигает эту тему, а также работает над упрощением въезда в популярную курортную страну для соотечественников.

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      Зарина Дзагоева
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