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16:05, 11 января 2024Среда обитания

Россияне бросились скупать недвижимость в одной стране

Российский спрос на покупку недвижимости в ОАЭ вырос на 12 %

Фото: Globallookpress.com

За месяц российский спрос на покупку недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) значительно вырос. О том, что россияне практически бросились скупать жилье в одной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства Ageeva Real Estate.

В декабре 2023 года интерес российских покупателей недвижимости в ОАЭ увеличился на 12,2 процента относительно ноября. Рост стал самым значительным с января прошлого года.

При этом в целом за год россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья в Эмиратах. Так, с января по декабрь спрос снизился на 24,7 процента относительно 2022 года. В то же время декабрьский спрос оказался на 50,5 процента ниже, чем в декабре 2022-го.

Ранее основатель агентства недвижимости Татьяна Агеева рассказала, что россияне стали чаще покупать жилье в Абу-Даби и других эмиратах, которые являются более дешевой альтернативой Дубаю.

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      Александра Качан
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