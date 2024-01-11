Россияне назвали размер «пенсии мечты»

Superjob: россияне хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей

Среднестатистический россиянин мечтает получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob пишет РБК.

При этом размер желаемой пенсии зависел от возраста и пола опрошенных. Так, запросы мужчин оказались чуть выше (48,7 против 46,7 тысячи рублей у женщин), а чем старше респондент, там более высокую пенсию он хотел бы получать — 46,1 тысячи рублей у россиян до 34 лет и 49,1 тысячи рублей в группе старше 45 лет. Также больше других хотят получать люди с доходом от 100 тысяч рублей — 50,3 тысячи.

Среди городов наибольшие запросы у жителей столицы и Санкт-Петербурга — там в среднем называли суммы в 51,5 тысячи и 49 тысяч рублей соответственно. Гораздо более скромные пожелания озвучили в Ярославле и Астрахани — 43,8 тысячи и 43 тысячи рублей.

Исследование проводилось с 13 по 31 декабря 2023 года. В нем приняли участие более 1,5 тысячи экономически активных граждан РФ в возрасте от 18 лет.

Ранее опрос, проведенный аналитиками «СберНПФ» в ноябре 2023 года, показал, что ожидания россиян от желаемой для обеспечения достойной жизни пенсии выросли на 10 тысяч рублей и достигли уровня в 59,2 тысячи. Для сравнения: в 2020 году оптимальным размером пенсии граждане называли сумму в 49,6 тысячи. Самые высокие запросы к пенсии также предъявили жители Москвы и Санкт-Петербурга — 104 тысячи и 83 тысячи рублей соответственно.

