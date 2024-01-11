Российские войска сорвали ротацию подразделений ВСУ

МО РФ: российские войска сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров. Заявление военнослужащего приводится в Telegram-канале Минобороны.

Согласно заявлению Шарова, активные перемещения противника были зафиксированы в районе населенного пункта Торское. После этого мотострелковые подразделения помешали ВСУ провести запланированную ротацию.

«Огнем артиллерии перемещение остановлено. Враг отступил на исходные рубежи», — подытожил Шаров.

В Минобороны также сообщили о поражении живой силы ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.

Ранее руководитель группы психологической поддержки при 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ Олег Гуковский заявил, что из-за редкой ротации бойцы ВСУ страдают от кошмаров, тревоги и стресса. Он отметил, что украинские солдаты зачастую вынуждены находиться на передовой долгое время, регулярно сталкиваясь с сотрясениями и сильной боевой усталостью.