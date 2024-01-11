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15:48, 11 января 2024Интернет и СМИ

Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Журналиста Плющева оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: Александр Мамаев / Ura.ru / ТАСС

Бабушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего сотрудника радиостанции «Эхо Москвы», российского журналиста Александра Плющева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает официальный канал судов Москвы в Telegram.

Его обвинили в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Плющев не сопровождал свои публикации сообщением, предупреждающим, что контент произведен или распространен иностранным агентом.

Журналиста оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Плющева внесли в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года. Тогда же статус получили продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом в реестр иноагентов), журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом в реестр иноагентов), а также бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Плющев работал на «Эхе Москвы» с 1994 по 2022 год, до того, как радиостанцию ликвидировали. Сейчас он развивает собственный YouTube-канал.

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