Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Журналиста Плющева оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Бабушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего сотрудника радиостанции «Эхо Москвы», российского журналиста Александра Плющева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает официальный канал судов Москвы в Telegram.

Его обвинили в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Плющев не сопровождал свои публикации сообщением, предупреждающим, что контент произведен или распространен иностранным агентом.

Журналиста оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Плющева внесли в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года. Тогда же статус получили продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом в реестр иноагентов), журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом в реестр иноагентов), а также бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Плющев работал на «Эхе Москвы» с 1994 по 2022 год, до того, как радиостанцию ликвидировали. Сейчас он развивает собственный YouTube-канал.