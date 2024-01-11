Самолет из Египта в Россию сел в другой стране из-за болезни пассажира

TourDom: рейс Air Cairo из Египта в Россию сел в Турции из-за болезни пассажира

Самолет авиакомпании Air Cairo, следовавший из Египта в Россию, вынужденно сел в Турции спустя 2,5 часа после вылета из-за болезни российского туриста. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что рейс вылетел из Шарм-эш-Шейха в Москву в среду, 10 января. Когда у пассажира начались проблемы со здоровьем, пилоты приняли решение приземлиться в другой стране. После посадки за россиянином приехала скорая помощь, однако остальные пассажиры провели в турецком аэропорту еще несколько часов из-за дозаправки лайнера.

В результате борт прибыл в Москву в ночь на 11 января с задержкой в три с половиной часа. Обратный рейс в Шарм-эш-Шейх отправился уже с четырехчасовой задержкой.

Ранее в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) рассказали, что задержек и отмен рейсов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский нет. Уточняется, что по состоянию на 12:20 по местному времени московские аэропорты работают штатно, контрольные чистки полос выполняют по мере необходимости.