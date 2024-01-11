В Росавиации рассказали об обстановке в московских аэропортах на фоне снегопада

Росавиация: задержек и отмен рейсов из-за снегопада в московских аэропортах нет

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) рассказали, что задержек и отмен рейсов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский нет. Об обстановке в воздушных гаванях столицы на фоне снегопада сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря агентства Артема Кореняко.

Уточняется, что по состоянию на 12:20 по местному времени московские аэропорты работают штатно, контрольные чистки полос выполняют по мере необходимости. Кореняко добавил, что авиагавани оснащены достаточными средствами для работы в условиях непогоды.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января циклон принес в столицу снегопад. Порывы ветра усилились до 18 метров в секунду.