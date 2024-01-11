Семенович снялась без макияжа после похода к косметологу с фразой «мне снова 20»

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась без макияжа после похода к косметологу со словами «мне снова 20». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость рассказала, что находится в клинике-санатории, где проходит оздоровительные и косметологические процедуры. Последние включали в себя лимфодренаж и газожидкостный пилинг посредством аппарата Jet Peel, массаж и использование техники Dermadrop (мезотерапия без инъекций — прим. «Ленты.ру»).

После посещения специалиста звезда показала лицо без макияжа крупным планом, позируя перед камерой в белом халате и с гладким пучком волос на голове. «Мне снова 20. Женихи "сорок плюс", мне больше не звоните! Интересуют мужчины до 28 лет», — пошутила артистка.

В декабре Семенович показала фигуру в откровенном виде в честь открытия своей бани. 45-летняя знаменитость разместила видео, в котором предстала в черном бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера на широких бретелях.