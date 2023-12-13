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17:12, 13 декабря 2023Ценности

Семенович снялась в бикини в честь открытия своей бани

Фото: @ann_semenovich

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала фигуру в откровенном виде в честь открытия своей бани. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость разместила видео, в котором предстала в черном бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера на широких бретелях. При этом звезда лежала на белом полотенце в бане, в то время как ее парили веником двое мужчин.

Свой образ исполнительница дополнила специальной шапкой. Кроме того, она продемонстрировала частично оголенную грудь и ягодицы. Вдобавок певица анонсировала открытие собственного заведения под названием «Анина баня». «Для "Аниной бани" лично выбираю лучших и самых горячих парильщиков», — написала она.

Ранее в декабре Семенович дала отпор хейтерам на видео в нижнем белье. Знаменитость разместила ролик, в котором продемонстрировала фигуру в черном бюстгальтере с портупеей и прозрачном пеньюаре.

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      Екатерина Ештокина
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