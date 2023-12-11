Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович дала отпор хейтерам на видео в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость разместила ролик, в котором продемонстрировала фигуру в черном бюстгальтере с портупеей и прозрачном пеньюаре. При этом она сделала макияж с акцентом на глазах, а в качестве аксессуаров выбрала золотую корону.

Кроме того, звезда опубликовала комментарий одного из подписчиков, оставленный на ее странице. «Вам надо на какие-то курсы благородных девиц. Чтоб не колхознила», — написал пользователь сети.

При этом Семенович отреагировала на данное сообщение ответным высказыванием. «А вас бы на курсы корректности сходить! Лично я считаю себя Царицей. А на ваше мнение мне вот прям совсем плевать», — заключила она.

В ноябре Семенович искупалась обнаженной в ванне. Среди прочего Семенович продемонстрировала частично оголенную грудь.