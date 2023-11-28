Семенович искупалась обнаженной в ванне

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась обнаженной в новом ролике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя исполнительница искупалась, лежа в ванне, наполненной водой с пеной. При этом на размещенных кадрах видно, что артистка обнажена. Среди прочего Семенович продемонстрировала частично оголенную грудь.

Кроме того, звезда собрала в пучок волосы и отказалась от макияжа. «Время 5:30 утра, но никто не отменял мою утреннюю ванну, даже перед вылетом на самолете», — заявила она.

Ранее в ноябре Семенович снялась в бикини во время отдыха в бане. Знаменитость предстала, сидя на деревянной скамье в черном бикини на косточках и с широкой перемычкой.