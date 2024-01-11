Силовые структуры
Сергея Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма
Главу «Левого фронта» Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма
Политического активиста, главу «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма. Об этом в четверг, 11 января, со ссылкой на его адвоката Виолетту Волкову сообщает РБК.
По словам адвоката, в инкриминируемых ее подзащитном деяниях нет состава преступления. Следствие будет ходатайствовать об аресте Удальцова и помещении его в СИЗО на время расследования уголовного дела. Заседание суда об избрании меры пресечения состоится 12 января.
Утром 11 января активист сообщил, что в его квартиру пришли сотрудники полиции. В ходе обысков у него дома силовики изъяли электронные носители и гаджеты. Зампред ЦК КПРФ Афонин заявил, что юристы партии окажут Удальцову помощь.