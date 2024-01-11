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19:41, 11 января 2024Силовые структуры

Сергея Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма

Главу «Левого фронта» Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Политического активиста, главу «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма. Об этом в четверг, 11 января, со ссылкой на его адвоката Виолетту Волкову сообщает РБК.

По словам адвоката, в инкриминируемых ее подзащитном деяниях нет состава преступления. Следствие будет ходатайствовать об аресте Удальцова и помещении его в СИЗО на время расследования уголовного дела. Заседание суда об избрании меры пресечения состоится 12 января.

Утром 11 января активист сообщил, что в его квартиру пришли сотрудники полиции. В ходе обысков у него дома силовики изъяли электронные носители и гаджеты. Зампред ЦК КПРФ Афонин заявил, что юристы партии окажут Удальцову помощь.

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      Владимир Седов
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