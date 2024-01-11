Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 11 января 2024Россия

В КПРФ пообещали оказать помощь главе «Левого фронта»

Зампред ЦК КПРФ Афонин заявил, что юристы окажут помощь активисту Удальцову

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Перед юридической службой КПРФ поставлена задача вместе с адвокатами главы «Левого фронта», политического активиста Сергея Удальцова отработать все обстоятельства возбуждения уголовного дела. Об этом заявил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Он пообещал, что юристы намерены оказать Удальцову всю необходимую помощь. «Юридическая служба изучит все факты», — отметил Афонин.

11 января стало известно, что в отношении активиста возбуждено дело по статье 205.2 УК России об оправдании терроризма. Адвокат Удальцова Виолетта Волкова рассказала, что в квартире главы «Левого фронта» утром провели обыск. Она допустила, что поводом для дела могли стать посты политика в его Telegram.

21 декабря Тверской суд Москвы назначил 40 часов обязательных работ для Удальцова, который нарушил порядок проведения митинга. Незадолго до этого полицейские увезли активиста в отдел с Красной площади в Москве и составили в отношении него протокол о проведении несанкционированной акции.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер легендарный актер Юрий Соломин. За какие роли его полюбили миллионы россиян?

      В российских казино установили рекорд посещаемости

      Муцениеце подала новый иск на Прилучного после отказа от алиментов

      Глава МИД Финляндии назвала Россию значительной угрозой стране

      Захарова указала на любовь НАТО к неонацистам

      Главный газовый конкурент России захотел резко нарастить бурение скважин

      Продажи электромобилей в мире установили новый рекорд

      Аналитик допустил рост курса доллара

      В «Краснодаре» ответили на обвинения в несдержанных обещаниях

      В патриархии Грузии собрались переписать икону с изображением Сталина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости