В КПРФ пообещали оказать помощь главе «Левого фронта»

Зампред ЦК КПРФ Афонин заявил, что юристы окажут помощь активисту Удальцову

Перед юридической службой КПРФ поставлена задача вместе с адвокатами главы «Левого фронта», политического активиста Сергея Удальцова отработать все обстоятельства возбуждения уголовного дела. Об этом заявил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Он пообещал, что юристы намерены оказать Удальцову всю необходимую помощь. «Юридическая служба изучит все факты», — отметил Афонин.

11 января стало известно, что в отношении активиста возбуждено дело по статье 205.2 УК России об оправдании терроризма. Адвокат Удальцова Виолетта Волкова рассказала, что в квартире главы «Левого фронта» утром провели обыск. Она допустила, что поводом для дела могли стать посты политика в его Telegram.

21 декабря Тверской суд Москвы назначил 40 часов обязательных работ для Удальцова, который нарушил порядок проведения митинга. Незадолго до этого полицейские увезли активиста в отдел с Красной площади в Москве и составили в отношении него протокол о проведении несанкционированной акции.

