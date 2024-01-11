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21:26, 11 января 2024Мир

Запад передал ВСУ ракеты для Stinger времен войны в Афганистане

CNN: Запад передал ВСУ ракеты для ПЗРК Stinger времен войны в Афганистане

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Страны Запада передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, которые были выпущены во времена советской войны в Афганистане в 1980-х годах. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на украинских военнослужащих войск противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что поставленные ВСУ снаряды «на десятилетия старше, чем некоторые солдаты».

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, стране «катастрофически не хватает» ракет-перехватчиков. По его словам, Украина в настоящее время не в состоянии производить современные системы ПВО вместе со своими партнерами.

Ранее солдат ВСУ рассказал, что российская армия использует ложные сигнальные ракеты для обмана ПЗРК Stinger. По его словам, у таких ловушек температура намного выше, чем у ракет, поэтому они могут обмануть системы обороны.

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      Марина Совина
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