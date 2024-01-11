Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:40, 11 января 2024Интернет и СМИ

Информация о дефиците танков в России оказалась недостоверной

Информация о дефиците танков в России оказалась недостоверной

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Информация о дефиците танков в России оказалась недостоверной.

Бывший командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий заявил, что в России скоро закончатся танки, так как в месяц производится не более 20 новых машин.

В действительности за 2023 год российская промышленность передала в войска 1530 новых и модернизированных танков, сообщал в конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В Сухопутные войска поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров», — заявлял Шойгу. Согласно заявлению министра обороны, в России в месяц производится не менее 127 машин, а не 20, как заявил украинский военный.

Кроме того, в ноябре 2023 года сообщалось, что госкорпорация «Ростех» увеличила производство танков в семь раз, а объемы производства некоторых боеприпасов увеличились в 60 раз.

Информация о том, что в России якобы скоро кончатся танки, так как в месяц производится не более 20 новых машин, не получила широкого распространения в российском сегменте СМИ и соцсетей. Подобные сообщения растиражировали украинские издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер народный артист СССР Юрий Соломин

      Россиянка ослепла после популярной процедуры у косметолога

      Приехавшего на побывку участника СВО нашли в регионе России без признаков жизни

      Amazon решила уволить сотни сотрудников

      Украинского военного приговорили к 25 годам за расстрел жителя Мариуполя

      Три фигуранта дела о покушении на Владимира Соловьева частично признали вину

      В Steam появятся созданные с помощью ИИ игры

      В России оценили ситуацию с поставками фруктов из Эквадора

      Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина

      Россиянкам старше 50 лет назвали портящую внешний вид обувь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости