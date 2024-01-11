Информация о дефиците танков в России оказалась недостоверной

Информация о дефиците танков в России оказалась недостоверной.

Бывший командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий заявил, что в России скоро закончатся танки, так как в месяц производится не более 20 новых машин.

В действительности за 2023 год российская промышленность передала в войска 1530 новых и модернизированных танков, сообщал в конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В Сухопутные войска поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров», — заявлял Шойгу. Согласно заявлению министра обороны, в России в месяц производится не менее 127 машин, а не 20, как заявил украинский военный.

Кроме того, в ноябре 2023 года сообщалось, что госкорпорация «Ростех» увеличила производство танков в семь раз, а объемы производства некоторых боеприпасов увеличились в 60 раз.

Информация о том, что в России якобы скоро кончатся танки, так как в месяц производится не более 20 новых машин, не получила широкого распространения в российском сегменте СМИ и соцсетей. Подобные сообщения растиражировали украинские издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»