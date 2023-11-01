В России увеличили производство танков

Глава «Ростеха» рассказал об увеличении производства танков в семь раз

Госкорпорация «Ростех» увеличила производство танков в семь раз, а объемы производства некоторых боеприпасов увеличились в 60 раз. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Нарастили мы в разы. (...) Только за год увеличилось производство танков в семь раз, легкой бронетехники — БМП, БМД, бронированные автомобили — в 4,5 раза, артиллерия, РСЗО — в 2,5 раза, боеприпасы, некоторые виды продукции — в 60 раз», — сказал он.

В конце октября стало известно, что «Ростех» передал Министерству обороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных комплексом дополнительной защиты из бронеэкранов и противокумулятивных решеток.

В сентябре в концерне «Калашников» сообщили об открытии новых участков по производству управляемых артиллерийских снарядов. Новые объекты позволят увеличить выпуск высокоточных боеприпасов.

В августе в холдинге «Высокоточные комплексы» рассказали о наращивании поставок боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ для Вооруженных сил России.

