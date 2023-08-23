«Ростех»: поставки БМД-4М и БТР-МДМ для ВС России нарастили

Поставки боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ для Вооруженных сил (ВС) России нарастили. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Что касается количества поставляемой техники, то раскрывать конкретные цифры мы, конечно же, не можем, но надо отметить, что за первое полугодие мы поставили заказчику техники столько, сколько и за весь прошлый год. Мы продолжаем наращивать выпуск и поставки техники заказчику», — сказали агентству в холдинге на прошедшем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в преддверии форума «Армия-2023» заверил РИА Новости, что с начала специальной военной операции (СВО) производство бронетехники компаниями «Уралвагонзавод» и «Высокоточные комплексы» выросло в четыре раза.

В январе в госкорпорации сообщили, что «Высокоточные комплексы» выполнили гособоронзаказ 2022 года на поставку и ремонт боевых машин пехоты БМП-3, боевых машин десанта БМД-4М, бронетранспортеров БТР-МДМ и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л.