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19:24, 23 августа 2023Наука и техника

Поставки БМД-4М и БТР-МДМ для ВС России нарастили

«Ростех»: поставки БМД-4М и БТР-МДМ для ВС России нарастили

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Поставки боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ для Вооруженных сил (ВС) России нарастили. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Что касается количества поставляемой техники, то раскрывать конкретные цифры мы, конечно же, не можем, но надо отметить, что за первое полугодие мы поставили заказчику техники столько, сколько и за весь прошлый год. Мы продолжаем наращивать выпуск и поставки техники заказчику», — сказали агентству в холдинге на прошедшем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

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Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в преддверии форума «Армия-2023» заверил РИА Новости, что с начала специальной военной операции (СВО) производство бронетехники компаниями «Уралвагонзавод» и «Высокоточные комплексы» выросло в четыре раза.

В январе в госкорпорации сообщили, что «Высокоточные комплексы» выполнили гособоронзаказ 2022 года на поставку и ремонт боевых машин пехоты БМП-3, боевых машин десанта БМД-4М, бронетранспортеров БТР-МДМ и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л.

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    Иван Потапов
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