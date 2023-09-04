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12:37, 4 сентября 2023Наука и техника

«Калашников» нарастит выпуск высокоточных боеприпасов

«Калашников» нарастит выпуск ракет «Вихрь», снарядов «Китолов» и зенитных ракет
СюжетГособоронзаказ

Фото: РИА Новости

Концерн «Калашников» нарастит выпуск противотанковых управляемых ракет «Вихрь-1», снарядов «Китолов-2М» и зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М33 в два раза. Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что «Калашников» открывает новые участки по производству управляемых артиллерийских снарядов. В рамках проекта сформируют современный кластер с высокотехнологичным оборудованием, который создаст 700 рабочих мест до конца года. Участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные помещения возводят на свободных площадях концерна.

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«В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза. Все существующее производство продолжает функционировать бесперебойно и на 100 процентов выполняет гособоронзаказ», — говорится в сообщении.

«Спрос на наши изделия стабильно высокий, отзывы от заказчика об их применении в условиях боевых действий — положительные. Потенциал предприятия позволяет не только наращивать технологические мощности, но и создавать новые виды специальной продукции», — приводятся слова президента «Калашникова» Алана Лушникова.

Ранее сообщалось, что российские подразделения в зоне проведения специальной военной операции применяют новые ЗУР 9М333, которые способны отличить истинную цель от ложной.

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    Даниил Иринин
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