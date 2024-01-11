Турция уведомила Великобританию об отказе пропустить проданный Киеву тральщик

Hurrıyet: Турция не пропустит проданный Украине тральщик Великобритании

Турция не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы проданный Украине тральщик Великобритании в соответствии с положениями Конвенции Монтре. Об этом сообщает газета Hurrıyet.

«Обеспечивается тщательное соблюдение правил Конвенции Монтре (...) Корабли-охотники за минами, проданные Великобританией Украине, не могут войти в Черное море до окончания войны. Эта ситуация была ранее доведена до сведения Великобритании», — отмечается в материале издания со ссылкой на министерство обороны страны.

Также сообщается, что британская сторона не направляла в ответ на решение Турции никаких запросов.

Ранее стало известно, что Киев закупит у Великобритании два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Украина планировала осуществить закупку кораблей с помощью экспортно-кредитного агентства Британии.