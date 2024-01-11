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14:53, 11 января 2024Бывший СССР

Украина получит более миллиарда евро от Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис: Украина получит более миллиарда евро за три года
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина получит более миллиарда евро от Эстонии за три года. Об этом сообщил эстонский президент Алар Карис, цитирует издание «Европейская правда».

По его словам, Таллин выделит Киеву 1,2 миллиарда евро к 2027 году. Карис отметил, что украинской стороне нужно больше вооружения. Глава Эстонии призвал увеличить мощности военной промышленности Европейского союза (ЕС), чтобы Украина оперативно получала все необходимое.

«У нас не должно быть никаких ограничений на поставки оружия Украине», — сказал он. Карис также рассказал, что у Таллина есть конкретные планы по восстановлению Украины.

Ранее Карис высказался против ограничений на удары украинской армии с помощью западного оружия по территории России. Эстонский президент добавил, что это неизбежно из тактических соображений.

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      Кристина Есикова
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