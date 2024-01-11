Умер один из главных создателей вакцины «Спутник-V»
Умер один из главных создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», замдиректора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского Борис Народицкий. Об этом заявил RTVI главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ученому было 82 года. Точную причину произошедшего Альтштейн раскрывать не стал. Народницкого в России коллеги и ученики называли «отцом-основателем» векторной платформы аденовируса человека, на основе которой создана вакцина «Спутник-V».
В декабре 2023 года сообщалось, что вакцина «Спутник Лайт» с обновленным составом прошла регистрацию. Усовершенствованный препарат был разработан по заданию Минздрава в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат прошел все необходимые клинические испытания.