В России зарегистрировали обновленную вакцину «Спутник Лайт»

Минздрав России: обновленная вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию

Вакцина «Спутник Лайт» с обновленным составом прошла регистрацию. Сообщение Минздрава России передает ТАСС.

Новый состав вакцины был согласован Минздравом 10 декабря.

Усовершенствованная вакцина была разработана по заданию Минздрава в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат прошел испытания.

Клинические исследования обновленного варианта вакцины против коронавирусной инфекции завершились 15 ноября. Глава Центра Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что необходимость усовершенствования вакцины связана с изменчивостью COVID-19.

