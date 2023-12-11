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09:59, 11 декабря 2023Россия

В России зарегистрировали обновленную вакцину «Спутник Лайт»

Минздрав России: обновленная вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вакцина «Спутник Лайт» с обновленным составом прошла регистрацию. Сообщение Минздрава России передает ТАСС.

Новый состав вакцины был согласован Минздравом 10 декабря.

Усовершенствованная вакцина была разработана по заданию Минздрава в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат прошел испытания.

Клинические исследования обновленного варианта вакцины против коронавирусной инфекции завершились 15 ноября. Глава Центра Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что необходимость усовершенствования вакцины связана с изменчивостью COVID-19.

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      Алан Босиков
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