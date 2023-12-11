В России зарегистрировали обновленную вакцину «Спутник Лайт»
Минздрав России: обновленная вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию
Вакцина «Спутник Лайт» с обновленным составом прошла регистрацию. Сообщение Минздрава России передает ТАСС.
Новый состав вакцины был согласован Минздравом 10 декабря.
Усовершенствованная вакцина была разработана по заданию Минздрава в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат прошел испытания.
Клинические исследования обновленного варианта вакцины против коронавирусной инфекции завершились 15 ноября. Глава Центра Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что необходимость усовершенствования вакцины связана с изменчивостью COVID-19.