В России завершились клинические исследования обновленной вакцины «Спутник»

Гинцбург заявил о завершении клинических исследований обновленного «Спутника»

Клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19 «Спутник» завершились. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует РИА Новости.

«Если все будет так, как мы договорились с министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде (10-15 декабря) "Спутник лайт" будет в гражданском обороте. Клинические испытания прошли, но отчет еще не написан», — сообщил Гинцбург.

Необходимость разработки обновленного варианта вакцины связана с тем, что ее нынешний вариант перестал защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса, объяснял директор центра. Первоначальный «Спутник» создали на основе уханьского варианта коронавируса и в текущем виде он был актуален до июля 2022 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в этом сезоне вакцинация от коронавируса не требуется, так как значимых рисков, связанных с коронавирусом, нет. Однако стоит сделать прививку от гриппа, подчеркнула она.