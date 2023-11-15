Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 15 ноября 2023Россия

В России завершились клинические исследования обновленной вакцины «Спутник»

Гинцбург заявил о завершении клинических исследований обновленного «Спутника»

Фото: РИА Новости

Клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19 «Спутник» завершились. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует РИА Новости.

«Если все будет так, как мы договорились с министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде (10-15 декабря) "Спутник лайт" будет в гражданском обороте. Клинические испытания прошли, но отчет еще не написан», — сообщил Гинцбург.

Необходимость разработки обновленного варианта вакцины связана с тем, что ее нынешний вариант перестал защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса, объяснял директор центра. Первоначальный «Спутник» создали на основе уханьского варианта коронавируса и в текущем виде он был актуален до июля 2022 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в этом сезоне вакцинация от коронавируса не требуется, так как значимых рисков, связанных с коронавирусом, нет. Однако стоит сделать прививку от гриппа, подчеркнула она.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские дипломаты призвали помочь брошенной в Мексике 73-летней россиянке. Почему сын с женой-украинкой оставили ее?

      Снежный апокалипсис в российском городе показали на видео

      На МКАД грузовик насмерть сбил человека

      Раскрыта опасность кнопок банкомата для здоровья

      Врач «Аш-Шифа» отверг обвинения Израиля к ХАМАС

      В российском аэропорту из-за снегопада образовалась очередь из самолетов

      Создано портативное устройство для выявления болезней Альцгеймера и Паркинсона

      Двухметровая «самая опасная птица в мире» вышла из океана на глазах у людей

      В Грузии раскрыли результаты спецоперации против воров в законе

      Украинский военнопленный рассказал о вербовке заключенных в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости