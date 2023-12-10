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12:45, 10 декабря 2023Россия

Минздрав согласовал обновление вакцины «Спутник лайт»

Гинцбург сообщил, что Минздрав согласовал обновление вакцины «Спутник лайт»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Минздрав России согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник лайт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию. В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5-2 часа», — заявил Гинцбург.

По словам специалиста, после этого все 135 тысяч готовых доз вакцины будут введены в электронную систему учета и начнется отгрузка в регионы. «Думаю, что это будет во второй половине дня понедельника или во вторник», — пояснил Гинцбург.

15 ноября Гинцбург сообщал, что клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19 «Спутник» завершились.

Необходимость разработки обновленного варианта вакцины связана с тем, что ее нынешний вариант перестал защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса, объяснял директор центра. Первоначальный «Спутник» создали на основе уханьского варианта коронавируса и в текущем виде он был актуален до июля 2022 года.

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      Олег Давыдов
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