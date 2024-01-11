Рост украинской экономики превзошел ожидания

Замглавы Нацбанка Украины Николайчук рассказал о росте ВВП страны на 5 процентов

По итогам 2023 года рост украинской экономики окажется выше октябрьского прогноза Национального банка Украины в 4,9 процента. Об этом заявил заместитель главы регулятора Сергей Николайчук, передает Telegram-канал агентства «Интерфакс-Украина».

По его словам, с большой долей вероятности ВВП республики поднимется больше, чем на пять процентов, так что, речь идет о новом улучшении основных прогнозов, в том числе и прогноза по инфляции.

Николайчук отметил, что положительный эффект оказали высокий урожай зерновых, овощей и фруктов, высокая адаптивность украинского бизнеса, а также налаживание логистики в стране. В качестве примера замглавы Нацбанка привел рост объема зерновых — с ожидаемых 45 миллионов тонн до фактически 60 миллионов.

Также положительную роль сыграли улучшение ситуации с электроэнергией, значительно превысившие прогноз заимствования на внутреннем рынке, что говорит о доверии к действиям правительства, и хороший уровень международной поддержки.

Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что к концу 2023 года Украине удалось вывести объем поставок зерна по Черному морю на тот же уровень, что наблюдался до начала боевых действий в 2022 году.

В середине декабря Нацбанк Украины снизил процентную ставку до 15 процентов, что связано с замедлением инфляции в стране (до 5,1 процента в ноябре) и улучшением инфляционных ожиданий.