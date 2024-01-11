Украина восстановила объем вывоза зерна по Черному морю

Спикер ВМС Украины Плетенчук заявил о восстановлении объема вывоза зерна по морю

К концу 2023 года Украине удалось вывести объем поставок зерна по Черному морю фактически на тот же уровень, что наблюдался до начала боевых действий в 2022 году. Об этом в ходе телемарафона заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, пишет «Газета.Ru».

По его словам, большинство грузов в рамках зернового коридора идет в страны глобального Юга. Новый коридор, сформировавшийся после выхода России из зерновой сделки, пропустил более 500 судов и 10 миллионов тонн грузов.

В начале декабря Министерство аграрной политики и продовольствия Украины указывало, что с июля совокупные объемы вывоза украинского зерна за рубеж снизились на 26,7 процента в годовом выражении.

Ранее сегодня, 11 января, вице-премьер России Виктория Абрамченко объяснила, что подвижек в деле возможного возобновления зерновой сделки нет. По ее словам, соглашение было пакетным, при этом российские требования стабильно не выполнялись, и пока ничего не говорит о том, что интересы Москвы будут учтены. «Перспектив его возобновления мы пока не видим», — заключила она.

До этого глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев подчеркивал, что у России нет интереса в продлении зерновой сделки, поскольку продавать зерно удается и так, объемы экспорта не падают.