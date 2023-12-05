Объемы вывоза украинского зерна рухнули

Министерство аграрной политики: экспорт украинского зерна снизился на 26,7 %

С июля по декабрь 2023 года суммарные объемы вывоза украинского зерна за рубеж снизились на 26,7 процента в годовом выражении. По состоянию на 4 декабря показатель оценивался в 13,4 миллиона тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В июле 2023 года в стране стартовал новый маркетинговый год. На его начальном этапе объемы экспорта украинского зерна сократились в общей сложности на 4,874 миллиона тонн в годовом выражении, уточнили в ведомстве. За последние пять месяцев из страны удалось вывезти суммарно 5,925 миллиона тонн пшеницы, 876 тысяч тонн ячменя, 900 тонн ржи и 6,467 миллиона тонн кукурузы.

Для сравнения, по итогам прошлого маркетингового года (июль 2022 — июнь 2023) украинские аграрии экспортировали в общей сложности 49 миллионов тонн зерна. Тот результат превысил на 1,3 процента значение, установленное в предыдущем маркетинговом году. На подобную динамику повлияли ряд факторов, включая атаки беспилотников на портовую инфраструктуру Одесской области, препятствование поставкам со стороны восточноевропейских стран и усиление геополитической напряженности в Черном море.

В конце октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Украины сообщило о решении властей страны ужесточить контроль над зерновыми экспортерами. Отмечалось, что местный кабмин будет требовать от поставщиков зерновых и масличных агрокультур получать специальные лицензии или предоставлять налоговую отчетность за период до февраля 2022 года. Такие меры должны помочь вытеснить с украинского агрорынка компании-однодневки, вернуть в страну больше валютной выручки и повысить объемы налоговых сборов с сельскохозяйственных экспортеров.