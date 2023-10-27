Мировому рынку зерна предрекли проблемы из-за решения Украины

Bloomberg: Украина ужесточит контроль над зернотрейдерами для увеличения доходов

Власти Украины ужесточат контроль над компаниями-экспортерами зерна ради увеличения госдоходов и наращивания объемов финансирования вооруженных сил страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве страны.

Согласно нововведениям, кабмин потребует от поставщиков зерновых и масличных агрокультур получить специальные лицензии или предоставить налоговую отчетность за период до начала боевых действий на востоке страны, которые начались в конце февраля 2022 года. При этом в дальнейшем механизм контроля может быть при необходимости изменен, уточнили собеседники агентства.

При помощи подобных мер власти Украины стремятся вытеснить с местного агрорынка компании-однодневки, вернуть в страну больше валютной выручки и повысить объемы налоговых сборов с сельскохозяйственных экспортеров. Кроме того, усилия местного кабмина также направлены на усиление борьбы с коррупцией, на чем настаивают зарубежные кредиторы государства.

На этом фоне аналитики предрекли миру дополнительные проблемы с поставками зерна из дунайского и черноморского регионов, включая Одесскую область. На фоне обстрелов беспилотниками портовой инфраструктуры Украины риски дополнительных задержек отгрузок зерна из-за введения нового механизма контроля могут увеличить и без того растущие издержки трейдеров.

Ряд агроэкспортеров уже заявили, что столкнулись с нарушением установленных сроков отправки грузов на фоне дополнительных проверок документации. Соответствующие трудности возникли на дунайском направлении. «Внезапное изменение правил создало проблемы для экспортеров и вызывает дальнейшие задержки», — посетовал Филипе Полман Гонзага из компании Bryce.

Ранее власти Украины возобновили отправку судов с зерном из Одессы после недельного простоя. 27 октября местный порт покинули четыре балкера. Два из них отправились в море под флагом Панамы, один — под флагом Либерии, а еще одно судно выдвинулось в путь под флагом Турции. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский до этого сообщал, что страна с августа экспортировала по временному коридору в черноморском регионе почти 700 тысяч тонн зерна.