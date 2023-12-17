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15:33, 17 декабря 2023Мир

В России высказались о зерновой сделке

Глава Минсельхоза Патрушев: у России нет интереса в продлении зерновой сделки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У России нет интереса в продлении зерновой сделки, заявил глава российского Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова передает РИА Новости.

«Объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали», — сказал министр.

По его данным, объем сельскохозяйственного экспорта России растет. Кроме того, российская сторона продолжит экспортировать зерно, так как оно имеет своего покупателя.

Ранее в Турции заявили о продолжении реализации инициатив по зерновой сделке. Уточняется, что в январе 2024 года Турция, Румыния и Болгария подпишут план, который предполагает обезвреживание мин в Черном море.

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      Виктория Кондратьева
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