В Турции заявили о продолжении реализации инициатив по зерновой сделке

Минобороны: Турция продолжает реализовывать инициативы по зерновой сделке

Анкара продолжает инициативы, связанные с возобновлением зерновой сделки. Об этом сообщили в Минобороны Турции, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что 11 января Турция, Румыния и Болгария подпишут план, который предполагает обезвреживание мин в Черном море.

Ранее дипломатический источник в Анкаре высказывал мнение, что прогресс в переговорах по возобновлению зерновой сделки в ближайшее время остается маловероятным, однако Турция и ООН работают над этим. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров счел, что старания ООН для возобновления зерновой сделки ни к чему не привели.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, уведомив об этом Турцию, ООН и Украину. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена. Президент Владимир Путин , объясняя выход из сделки, заявил о недобросовестных действиях Запада, которые, по его словам, направлены на достижение собственных целей в ущерб интересам Москвы.