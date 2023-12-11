Названы перспективы возобновления зерновой сделки в ближайшее время

РИА: прогресс в переговорах по возобновлению зерновой сделки маловероятен

Прогресс в переговорах по возобновлению зерновой сделки в ближайшее время остается маловероятным, однако Турция и ООН работают над этим. Такими перспективами поделился дипломатический источник в Анкаре, передает РИА Новости.

«В этом направлении ведется работа как с нашей стороны, так и со стороны ООН», — рассказал собеседник агентства. По его словам, переговорный процесс продвигается сложно «из-за принципиальных позиций сторон».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что Черноморская инициатива возобновится только после снятия санкций с российских компаний.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старания ООН для возобновления зерновой сделки ни к чему не привели. «Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае, сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено», — констатировал министр.