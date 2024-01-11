В России оценили вероятность возобновления зерновой сделки

Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки

Вице-премьер России Виктория Абрамченко прокомментировала возможность возобновления черноморской зерновой инициативы. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.

Абрамченко напомнила, что зерновая сделка носила пакетный характер. Она подчеркнула, что существовало основное соглашение по безопасности морских перевозок и дополнительное, обеспечивающее решение проблем, связанных с банковскими переводами, морской логистикой, фрахтом, страхованием и другими процессами.

Вице-премьер добавила, что во второй части зерновой сделки позитивные изменения не появились. Поэтому она заявила об отсутствии перспектив возобновления соглашения.

«Дипломатическое ведомство продолжает работу по данному документу. Эта работа идет, хотя и трудно. Что же касается основного документа, это соглашение не действует, и перспектив его возобновления мы пока не видим», — заключила она.

Ранее глава российского Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что у России нет интереса в продлении зерновой сделки.

Посол России в Лондоне Андрей Келин ранее рассказал, что США и страны Евросоюза сопротивляются выполнению российской части зерновой сделки несмотря на то, что эксперты ООН искали варианты для достижения договоренностей.