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05:26, 11 января 2024Экономика

В России оценили вероятность возобновления зерновой сделки

Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки

Фото: Unsplash

Вице-премьер России Виктория Абрамченко прокомментировала возможность возобновления черноморской зерновой инициативы. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.

Абрамченко напомнила, что зерновая сделка носила пакетный характер. Она подчеркнула, что существовало основное соглашение по безопасности морских перевозок и дополнительное, обеспечивающее решение проблем, связанных с банковскими переводами, морской логистикой, фрахтом, страхованием и другими процессами.

Вице-премьер добавила, что во второй части зерновой сделки позитивные изменения не появились. Поэтому она заявила об отсутствии перспектив возобновления соглашения.

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«Дипломатическое ведомство продолжает работу по данному документу. Эта работа идет, хотя и трудно. Что же касается основного документа, это соглашение не действует, и перспектив его возобновления мы пока не видим», — заключила она.

Ранее глава российского Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что у России нет интереса в продлении зерновой сделки.

Посол России в Лондоне Андрей Келин ранее рассказал, что США и страны Евросоюза сопротивляются выполнению российской части зерновой сделки несмотря на то, что эксперты ООН искали варианты для достижения договоренностей.

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      Марина Совина
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