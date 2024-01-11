В московских клиниках введут аудиозапись и запретные для врачей слова

В клиниках Москвы введут запретные для врачей слова и установят аудиозапись

В московских поликлиниках введут запретные для врачей слова, а для контроля медиков в их кабинетах установят аудиозаписывающие устройства. Об этом пишет Baza в Telegram.

К посту приложен приказ Департамента здравоохранения Москвы, выпущенный в конце 2023 года. В документе прописан алгоритм приема пациентов, а также правила общения с ними, согласно которым врачи должны вежливо себя вести, внимательно слушать и задавать уточняющие вопросы.

Отдельным пунктом указаны фразы, которые медикам не рекомендуется произносить во время приема. Им запретили говорить «здрасьте», «ясно», «ваша проблема» и «молодой человек». Вместо этого врачи должны использовать фразы «добрый день» или «здравствуйте» и обращаться к больным на «Вы», а также четко разъяснять им диагноз. В момент выписки пациента ему нельзя говорить «не болейте» и «идите уже».

Как стало известно изданию, записывающие устройства для контроля за соблюдением приказа должны установить в кабинетах всех врачей, кроме стоматологов. Записи буду прослушиваться и оцениваться по более чем 20 критериям.

В столичном Депздраве разъяснили, что аудиозаписи с приемов будут «обезличенными и не позволят идентифицировать конкретного пациента или врача». В ведомстве подчеркнули, что инициаторами аудиомониторинга стали руководители поликлиник Москвы, которые рассчитывают таким образом выявлять ошибки в проведении приемов, а также разрабатывать программы повышения квалификации медиков.

Ранее Минздрав до 2025-го года продлил временный порядок работы медицинских учреждений в целях профилактики коронавирусной инфекции. Документ вступил в силу 31 декабря.