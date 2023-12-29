Минздрав на год продлил временный порядок работы медучреждений из-за COVID-19

Минздрав до 2025 года продлил временный порядок работы медучреждений из-за COVID

Министерство здравоохранения России продлило временный порядок работы медицинских учреждений в целях профилактики коронавирусной инфекции. Это следует из приказа ведомства, передает ТАСС.

Порядок будет действовать до 1 января 2025 года. Документ вступает в силу в воскресенье, 31 декабря.

В России из-за коронавируса нет необходимости вводить ограничения по всей стране, ранее заявляла главный санитарный врач Анна Попова. Также, по ее словам, вакцинация от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне не требуется ввиду отсутствия значимых рисков, связанных с коронавирусом. При этом она посоветовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа.

В свою очеред, вице-премьер России Татьяна Голикова поручила главам регионов страны не допустить рост заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ в праздники, когда увеличивается количество контактов между людьми, в связи с чем возрастает риск распространения инфекций.

