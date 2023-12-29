Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:12, 29 декабря 2023Россия

Минздрав на год продлил временный порядок работы медучреждений из-за COVID-19

Минздрав до 2025 года продлил временный порядок работы медучреждений из-за COVID

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министерство здравоохранения России продлило временный порядок работы медицинских учреждений в целях профилактики коронавирусной инфекции. Это следует из приказа ведомства, передает ТАСС.

Порядок будет действовать до 1 января 2025 года. Документ вступает в силу в воскресенье, 31 декабря.

В России из-за коронавируса нет необходимости вводить ограничения по всей стране, ранее заявляла главный санитарный врач Анна Попова. Также, по ее словам, вакцинация от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне не требуется ввиду отсутствия значимых рисков, связанных с коронавирусом. При этом она посоветовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа.

В свою очеред, вице-премьер России Татьяна Голикова поручила главам регионов страны не допустить рост заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ в праздники, когда увеличивается количество контактов между людьми, в связи с чем возрастает риск распространения инфекций.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НЛО с Украины вошло в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

      Нарышкин поручил СВР предотвратить все попытки внешнего вмешательства в выборы

      Россиянам раскрыли новогодние схемы мошенников

      Военный рассказал о новшестве ВВС России при работе бомбардировщиков

      Военный заявил о понимании Западом бессмысленности помощи Киеву

      Российского прокурора арестовали за избиение росгвардейца

      Поляки увидели над собой черный и длинный объект с Украины

      Врач предупредила о бесполезных и опасных средствах от похмелья

      Министр спорта России оценил число уехавших из страны атлетов

      Названы способы правильно избавиться от елки после праздников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости