Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:28, 18 декабря 2023Россия

Глава Роспотребнадзора оценила необходимость введения ограничений из-за COVID-19

Попова: введение ограничений из-за коронавируса в России сейчас не требуется
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России нет необходимости вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом, оценивая эпидемиологическую обстановку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комосомольская правда».

«Ковид легкий – наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — сказала глава федеральной службы.

По ее словам, сейчас о коронавирусной инфекции многое известно — врачи нашли средства для ее лечения и профилактики.

Ранее Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне не требуется ввиду отсутствия значимых рисков, связанных с коронавирусом. При этом она посоветовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, пик заболеваемости COVID-19 в России в 2023 году придется на декабрь. Данные о росте числа случаев коронавируса могут быть несколько занижены, так как россияне делают значительно меньше тестов, считает специалист.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Возможно, Венгрия создаст больше проблем» В ЕС задумались о спецмерах ради согласования нового пакета помощи Украине

      Роспотребнадзор опроверг информацию о пандемии микоплазменной инфекции

      Популярный комик высказался об уехавших россиянах

      Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

      Туристы соврали о похищении в попытке выманить у родителей деньги на отпуск

      Влияние магнитных бурь на человека и природу оценили

      В Москве побит рекорд по высоте сугробов

      Ледяные дожди оставили жителей российского города без света

      Продажи подержанных машин в России неожиданно снизились

      Дислокацию немецких войск в Литве назвали историческим моментом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости