Глава Роспотребнадзора оценила необходимость введения ограничений из-за COVID-19

Попова: введение ограничений из-за коронавируса в России сейчас не требуется

В России нет необходимости вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом, оценивая эпидемиологическую обстановку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комосомольская правда».

«Ковид легкий – наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — сказала глава федеральной службы.

По ее словам, сейчас о коронавирусной инфекции многое известно — врачи нашли средства для ее лечения и профилактики.

Ранее Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне не требуется ввиду отсутствия значимых рисков, связанных с коронавирусом. При этом она посоветовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, пик заболеваемости COVID-19 в России в 2023 году придется на декабрь. Данные о росте числа случаев коронавируса могут быть несколько занижены, так как россияне делают значительно меньше тестов, считает специалист.