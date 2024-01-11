В парламенте Словакии ответили США на требование осудить Россию

Вице-спикер парламента Словакии Блаха ответил США на требование осудить РФ

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха ответил послу США на требование осудить Россию за использование баллистических ракет из КНДР. Соответствующее обращение парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

«Они хотят, чтобы мы осудили использование Россией северокорейских ракет, но не представили никаких доказательств. Мы же хорошо помним, как отвратительно они лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке», — написал он.

Ранее глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что убедительных доказательств экспорта северокорейских ракет в Россию нет или же они не были представлены.