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14:54, 11 января 2024Мир

В парламенте Словакии ответили США на требование осудить Россию

Вице-спикер парламента Словакии Блаха ответил США на требование осудить РФ
Любош Блаха

Любош Блаха. Фото: Christoph Thanei / dpa / Globallookpress.com

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха ответил послу США на требование осудить Россию за использование баллистических ракет из КНДР. Соответствующее обращение парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

«Они хотят, чтобы мы осудили использование Россией северокорейских ракет, но не представили никаких доказательств. Мы же хорошо помним, как отвратительно они лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке», — написал он.

Ранее глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что убедительных доказательств экспорта северокорейских ракет в Россию нет или же они не были представлены.

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      Виктория Кондратьева
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