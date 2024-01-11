В российском городе улетела елка

В Лабытнанги елка улетела из-за мощного ветра

В Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа деревья и светофор упали из-за мощного ветра. О происшествии в российском городе стало известно Telegram-каналу «Округ белых ночей».

«На перекрестке улиц Гагарина — Первомайской сорвало светофор, а на станции Обской улетела елка», — говорится в сообщении.

Канал опубликовал фото, которым поделились очевидцы. На кадрах можно увидеть лежащую на земле наряженную елку, упавший светофор и дорожный знак.

Ранее мощный ветер в Ставропольском крае вызвал пожар на трансформаторной подстанции. По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, из-за непогоды также произошло сразу восемь обрывов проводов. В результате часть улиц осталась без света.