Среда обитания
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14:07, 11 января 2024Среда обитания

В российском городе улетела елка

В Лабытнанги елка улетела из-за мощного ветра

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа деревья и светофор упали из-за мощного ветра. О происшествии в российском городе стало известно Telegram-каналу «Округ белых ночей».

«На перекрестке улиц Гагарина — Первомайской сорвало светофор, а на станции Обской улетела елка», — говорится в сообщении.

Канал опубликовал фото, которым поделились очевидцы. На кадрах можно увидеть лежащую на земле наряженную елку, упавший светофор и дорожный знак.

Ранее мощный ветер в Ставропольском крае вызвал пожар на трансформаторной подстанции. По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, из-за непогоды также произошло сразу восемь обрывов проводов. В результате часть улиц осталась без света.

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      Александра Качан
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