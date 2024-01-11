Решение Минфина направить валюту на продажу объяснили

Экономист Юденков связал продажу валюты Минфином с большими запасами наличных

Решение Минфина о направлении валюты на продажу может быть связано с большим запасом наличных, что наблюдалось еще до февраля 2022 года. Кроме того, сокращение денежной массы может уменьшить нагрузку на экономику. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

«Запасы наличной валюты очень большие, ее будут продавать и получать прибыль. Центробанк копил доллары очень давно, уже два года назад были большие валютные накопления. Возможно, решение о продаже также было принято из-за желания уменьшить нагрузку. Есть формула Фишера так называемая, в которой денежная масса сильно влияет на ВВП. Может, захотели уменьшить денежную массу», — допустил экономист.

Он также допустил, что подобное решение может не оказать значительного влияния на курс валют.

«Если все пойдут покупать валюту, банки начнут поднимать курс. Но, думаю, его пока будут держать», — заключил Юденков.

Ранее Минфин России объявил, что с 15 января по 6 февраля планирует в рамках бюджетного правила ежедневно продавать иностранную валюту и золото на сумму, эквивалентную 4,1 миллиарда рублей.