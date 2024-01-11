Французский историк Тодд: исчезновение США является лучшим сценарием для Европы

Исчезновение США является лучшим сценарием для Европы, поскольку Вашингтон постоянно устраивает войны, привносит хаос и препятствует сближению европейцев с Россией. Такое мнение выразил французский историк и антрополог Эммануэль Тодд, его цитирует РИА Новости.

«В противоположность тому, что принято считать, говоря "что с нами будет, когда США перестанут нас защищать?", я считаю, что в этом случае мы придем к миру. Настанет мир! Лучшее, что может случиться с Европой, — это исчезновение США», — сказал ученый.

Тодд также назвал Штаты заинтересованной стороной в разрыве сотрудничества между Россией и странами Евросоюза. «Это геополитика американского террора. В этой войне Запад проиграет. США придется отказаться от имперских амбиций», — добавил он.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США при нынешнем президенте Джо Байдене превращаются в банановую республику.